Ticket to Paradise: gli abiti Giorgio Armani per George Clooney

con revers a lancia, un completo casual in lino, completi classici blu notte e grigio e un abito di colore blu acceso. L’attore americano ha già indossato, nel corso degli anni, look dello stilista in film come “Batman & Robin” e “Ocean’s Eleven”. “Conosco George da venticinque anni e trovo che incarni perfettamente l’uomo Armani – ha spiegato lo stilista –. Il guardaroba di questo film, un italiano ‘ad honorem’ che con il suo innato senso dello stile rappresenta la facilità di indossare. Nel film tutto ciò che indossa viene pianificato in modo meticoloso ma sembra essere frutto di semplice buon gusto”. Non si è fatta attendere la replica dell’attore: “Fa sembrare tutto facile. Voglio essere lui da grande. Non potrei essere più orgoglioso di chiamarlo amico”.Giorgio Armani è stato uno dei primi stilisti asin dal 1980, anno in cui realizzò gli abiti per Richard Gere in American Gigolò . Da allora, compaiono suoi abiti in centinaia di pellicole, tra cui “Gli Intoccabili”, “Batman”, “Goodfellas”, “The Bodyguard”, “Pulp Fiction”, “Io ballo da sola”, “The Dreamers”, “Ocean’s Twelve”, “The Wolf of Wall Street”.

Nella foto, George Clooney e l’attrice premio Oscar Julia Roberts in “Ticket to Paradise” (credit: Vince Valitutti Universal Studios)