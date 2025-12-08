Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
INDIMENTICABILE RE GIORGIO

Giorgio Armani, Milano proroga le mostre dedicate ai suoi abiti

Successo di pubblico per le esposizioni allestite alla Pinacoteca di Brera e presso Armani/Silos, curate entrambe dallo stilista scomparso a settembre

08 Dic 2025 - 23:54
Giorgio Armani in uno scatto d’archivio: il finale di sfilata a Parigi della collezione Privé primavera estate 2019 © Afp

Giorgio Armani in uno scatto d’archivio: il finale di sfilata a Parigi della collezione Privé primavera estate 2019 © Afp

Dalla scomparsa di Giorgio Armani sono trascorsi poco più di tre mesi ma non si arresta l’ondata di affetto nei confronti di un uomo che ha saputo fare del suo lavoro un manifesto di vita e alle cui creazioni sono dedicate due mostre allestite a Milano: una presso Armani/Silos, l’altra co-prodotta con la Pinacoteca di Brera. Curate personalmente, entrambe, dallo stesso stilista, sono state prorogate fino al 3 maggio 2026 in seguito alla straordinaria affluenza di pubblico e alla grande richiesta.  

Giorgio Armani, le mostre prorogate a Milano

 Un invito a lasciarsi trasportare dalla bellezza e a immergersi nell’eleganza senza tempo e una celebrazione del percorso creativo di Giorgio Armani, che continua a incantare e ispirare. Con una narrazione avvolgente e intima, “Giorgio Armani Privé 2005–2025, Vent’anni di Alta Moda” accompagna lo spettatore in un viaggio suggestivo attraverso l’intero spazio di Armani/Silos. La mostra racconta vent’anni di Haute Couture, la sua linea più preziosa, ripercorrendo la costante ricerca di bellezza e portando l’attenzione sul connubio tra purezza delle forme e preziosità delle lavorazioni manuali. Esposte al pubblico, per la prima volta, 150 tra le sue creazioni più esclusive. Una selezione di abiti da sogno, indossati sui red carpet degli eventi più prestigiosi da alcune delle star più seguite e amate al mondo, come Cate Blanchett, Nicole Kidman, Demi Moore, Jennifer Lopez e Zendaya. 

Moda, Giorgio Armani Privé: in mostra a Milano gli abiti da sogno

1 di 15
© IPA | Uno dei capolavori Giorgio Armani Privé in mostra presso Armani/Silos indossato da Cate Blanchett per la notte degli Oscar 2007
© IPA | Uno dei capolavori Giorgio Armani Privé in mostra presso Armani/Silos indossato da Cate Blanchett per la notte degli Oscar 2007
© IPA | Uno dei capolavori Giorgio Armani Privé in mostra presso Armani/Silos indossato da Cate Blanchett per la notte degli Oscar 2007

© IPA | Uno dei capolavori Giorgio Armani Privé in mostra presso Armani/Silos indossato da Cate Blanchett per la notte degli Oscar 2007

© IPA | Uno dei capolavori Giorgio Armani Privé in mostra presso Armani/Silos indossato da Cate Blanchett per la notte degli Oscar 2007

Leggi anche
"Giorgio Armani: Milano, per amore": i suoi abiti esposti per la prima volta nelle sale della Pinacoteca di Brera (credit: Agnese Bedini, Melania Dalle Grave)

Giorgio Armani, i suoi abiti in mostra tra i capolavori di Brera

Alcune delle creazioni Giorgio Armani Privé indossate sui red carpet da Cate Blanchett, Demi Moore e Zendaya

Armani Privé, 20 anni di capolavori: in mostra gli abiti delle star

Estesa anche la durata di “Giorgio Armani: Milano, per amorealla Pinacoteca di Brera. Nelle prestigiose sale del museo più rappresentativo del capoluogo lombardo, lo stile di Giorgio Armani è illustrato attraverso 133 creazioni esposte tra i capolavori che raccontano l’arte italiana dal Medioevo all’Ottocento. Moda e pittura dialogano in modo sottile e invitano lo spettatore a creare ulteriori connessioni, lasciandosi sorprendere da assonanze e contrasti cromatici e materici. Sono abiti che raccontano la varietà di temi e codici che rendono inconfondibile il suo lavoro: la rilettura della sartorialità, il senso unico della decorazione, la predilezione per i colori neutri ma mai piatti, l’amore per la ricchezza inaspettata di lavorazioni, trattamenti e ricami, segni di un estro misurato, che si rivela poco a poco e che ha cambiato la definizione stessa di sobrietà. 

"Giorgio Armani: Milano, per amore": gli abiti esposti a Brera

1 di 8
© Ufficio stampa | "Giorgio Armani: Milano, per amore": i suoi abiti esposti per la prima volta nelle sale della Pinacoteca di Brera (credit photo: Agnese Bedini, Melania Dalle Grave)
© Ufficio stampa | "Giorgio Armani: Milano, per amore": i suoi abiti esposti per la prima volta nelle sale della Pinacoteca di Brera (credit photo: Agnese Bedini, Melania Dalle Grave)
© Ufficio stampa | "Giorgio Armani: Milano, per amore": i suoi abiti esposti per la prima volta nelle sale della Pinacoteca di Brera (credit photo: Agnese Bedini, Melania Dalle Grave)

© Ufficio stampa | "Giorgio Armani: Milano, per amore": i suoi abiti esposti per la prima volta nelle sale della Pinacoteca di Brera (credit photo: Agnese Bedini, Melania Dalle Grave)

© Ufficio stampa | "Giorgio Armani: Milano, per amore": i suoi abiti esposti per la prima volta nelle sale della Pinacoteca di Brera (credit photo: Agnese Bedini, Melania Dalle Grave)

Leggi anche
Giorgio Armani con i modelli nel finale di sfilata della collezione Emporio Armani autunno inverno 2025-2026, lo scorso gennaio a Milano (credit: SGP)

Giorgio Armani, abiti come sentimenti: la sua moda nelle ultime sfilate

Giorgio Armani (credit: Vittoriano Rastelli/Getty Images)

Giorgio Armani, non solo moda: tre sue lezioni di cui fare tesoro

armani
giorgio armani
mostre

Sullo stesso tema