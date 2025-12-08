Giorgio Armani, Milano proroga le mostre dedicate ai suoi abiti

Un invito a lasciarsi trasportare dalla bellezza e a immergersi nell’eleganza senza tempo e una celebrazione del percorso creativo di Giorgio Armani, che continua a incantare e ispirare. Con una narrazione avvolgente e intima, “Giorgio Armani Privé 2005–2025, Vent’anni di Alta Moda” accompagna lo spettatore in un viaggio suggestivo attraverso l’intero spazio di Armani/Silos. La mostra racconta vent’anni di Haute Couture, la sua linea più preziosa, ripercorrendo la costante ricerca di bellezza e portando l’attenzione sul connubio tra purezza delle forme e preziosità delle lavorazioni manuali. Esposte al pubblico, per la prima volta, 150 tra le sue creazioni più esclusive. Una selezione di abiti da sogno, indossati sui red carpet degli eventi più prestigiosi da alcune delle star più seguite e amate al mondo, come Cate Blanchett, Nicole Kidman, Demi Moore, Jennifer Lopez e Zendaya.