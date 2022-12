Freddo: i piumini e le giacche a vento per far fronte all'inverno

Per la collezione autunno inverno 2022-2023, Ten c presenta infatti, per la prima volta, una mini capsule Holiday di capispalla in piuma. I modelli su cui il brand dell’azienda veneta FGF Industry ha deciso di puntare per questa limited edition sono l’Hurricane Combo Down Anorak e l’Austral Down Jacket. Il primo, realizzato in nylon crinkle, è contraddistinto dagli esclusivi dettagli in OJJ (Original Japanese Jersey), il tessuto distintivo del brand, realizzato con fibre di nylon e poliestere e lavorate a maglia ad alta densità, resistente al vento e idrorepellente. L'altro modello è realizzato, invece, in nylon tactel e tinto in capo. Entrambi i capi (che presentano una zip nascosta che permette di staccare le maniche) sono disponibili in verde militare, nero e color gesso. L'Austral Down Jacket, anche in aubergine, viola melanzana. Questa special edition, appena lanciata sul mercato, può essere acquistata tramite l'e-commerce del brand e in trenta selezionatissimi negozi in tutto il mondo.