Ferrari: le scarpe di Sainz e Leclerc in vendita per la prima volta

Queste scarpe speciali, affinate da anni di innovazione e di ricerca tecnologica, rappresentano l'avanguardia delle calzature per piloti. Assicurano comfort, protezione antincendio e un controllo assoluto a chi le indossa mentre si trova alla guida. Inoltre, proprio come la Ferrari F1-75 pilotata dagli stessi Carlos Sainz e Charles Leclerc durante la stagione del Gran Premio 2022 di Formula 1, utilizzano inserti in fibra di carbonio progettati su misura - intorno al tallone - per garantire la massima stabilità. Inoltre, la suola in gomma a basso profilo e la zeppa in EVA (ovvero in etilene vinil acetato, materiale utilizzato per realizzare prodotti particolarmente flessibili ed elastici) le mantengono leggere e agili. Nere, con accenti gialli o bianchi, presentano anche lo scudo del Cavallino Ferrari e i numeri di gara 55 e 16, identificativi degli stessi piloti.