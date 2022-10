09 ottobre 2022 17:50

Moda e musica: la serata evento dedicata alla lingerie più trendy

Una passerella “del futuro” che si è trasformata in una vera pista da ballo. A Verona, nel quartier generale del Gruppo Calzedonia a Dossobuono, è andato in scena “The Sound of Tezenis”, un evento dedicato alle nuove collezioni underwear del brand e all’insegna della musica. Sound moderni e vibranti di energia, giochi di luci e forme per un’evoluzione continua anche degli spazi. Tra gli special guest, due tra i dj più quotati del momento: le star francesi Kungs e Martin Solveig.