Met Gala 2026, "aprono" Anna Wintour e Lauren Sanchez. L'arrivo delle star al pre-party

È arrivato il giorno del Met Gala 2026. L'evento spettacolare, che lega moda e beneficenza, si terrà come da tradizione nella serata di questo primo lunedì di maggio a New York. Cresce intanto l'attesa di conoscere gli outfit scelti dalle star e dalle celebs internazionali che saliranno la scalinata del Metropolitan Museum of Art, in occasione dell'inaugurazione di "Costume Art", l'annuale mostra del Costume Institute. A fare gli onori di casa sarà come sempre Anna Wintour, affiancata da Beyoncé (che torna al Ball dopo dieci anni), Nicole Kidman e Venus Williams. A dare il via alle danze è stato il tradizionale pre-dinner party, curato dalla stessa direttrice editoriale globale di Vogue e responsabile dei contenuti del gruppo Condé Nast. Al suo fianco, nella conferenza stampa di presentazione del Met c'era Lauren Sanchez, che con il marito Jeff Bezos sono i presidenti onorari (in quanto sponsor ufficiali) del gala e della stessa esposizione.