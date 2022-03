Festa del papà 2022: perché si celebra (e un'idea regalo speciale)

AW LAB IS ME Music Edition 2022: gli artisti che terranno le lezioni

LE ORIGINI DELLA FESTA - La prima Festa del papà risale al 19 giugno del 1910, nel mese di nascita del padre di Sonora Smart Dodd, il veterano della guerra civile americana William Jackson Smart, che aveva cresciuto da solo i sei figli dopo la morte di parto della moglie. Si celebra il 19 marzo, dedicato a San Giuseppe, solo nei Paesi a tradizione cattolica. È il giorno, infatti, in cui cadrebbe l'anniversario della morte del padre di Gesù. In Germania coincide, invece, con il giorno dell'Ascensione.



UN REGALO PER DIRE "TI VOGLIO BENE" - Tra le idee regalo per la Festa del papà, un pensiero di sicura utilità. Con l'arrivo della primavera è il momento delle nuove collezioni nightwear, tutte all'insegna del comfort. Protagonisti di questa stagione, i pigiami aperti: completi camicia e pantalone dal taglio classico, proposti in gessato, motivi a quadri e tartan, in tonalità sobrie e contemporanee. Caratterizzati da una fresca e morbida tela di cotone, prevedono anche proposte combinabili, composte da maglie manica lunga, a girocollo o con collo abbottonato in un’ampia gamma di colori, e pantaloni dalle svariate fantasie, dalle righe al check.