Occhiali da sole e vista, novità di primavera per la Festa del papà

Arrivano anche dal mondo degli occhiali da sole e da vista le ispirazioni per chi è alla ricerca del regalo perfetto per la Festa del papà , che cade sabato prossimo, 19 marzo.

Ray-Ban, Ray-Ban Stories Wayfarer: Facebook, Inc. e Ray-Ban lanciano Ray-Ban Stories, gli smart glasses di ultima generazione

DAI MODELLI “CULT” AGLI SMART GLASSES - Tra le novità di primavera, tra montature di design e dal tocco rétro, leggere e resistenti, spiccano gli occhiali "intelligenti" e super tecnologici. Hanno la camera integrata, con funzionalità foto e video, auricolari open-ear (anche molto discreti), un sistema audio composto da microfoni, per riprodurre suoni e voce in alta qualità durante le telefonate e i video. E non è ancora tutto: consentono anche di condividere contenuti direttamente sui social.