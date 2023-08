Ferragosto: 3 regole di stile per vestire bene al mare e in città

Che ci si trovi in vacanza o al lavoro, ecco qualche dritta per avere un look adatto a ogni contesto. Anche in piena estate e malgrado il caldo

Che lo si trascorra in città o in spiaggia, al lavoro o in vacanza, che si organizzi una gita o ci si conceda un po’ di relax con un pranzo tra amici o una nuotata in piscina, potrebbe essere il momento di rispolverare qualche regola di stile per avere un look adatto a ogni contesto. Ecco, allora, tre dritte sempre valide.



1. Gli outfit di Ferragosto non possono non tenere conto di un dato fondamentale: il caldo. Vestirsi in maniera appropriata implica la scelta di tessuti naturali e traspiranti, come il lino e il cotone. Al bando, dunque, le fibre sintetiche. E, in generale, i colori scuri.



2. È sempre importante saper valutare il contesto. In città non ci si dovrebbe vestire come al mare. Niente costumi da bagno, dunque, né infradito, shorts super corti, trasparenze. Non è chic nemmeno sciabattare per strada: un portamento decoroso è essenziale. Per sentirsi comodi vanno benissimo abiti chemisier, gonne lunghe, shorts, camicie anche oversize. Ai piedi, sandali o espadrillas.



3. Un’ultima dritta riguarda il make up. È bene non forzare la mano con illuminanti, blush, terre e creme colorate per avere un effetto "finto abbronzato". Meglio un trucco leggero e poco marcato. I capelli - messi alla prova dal sole, dalla salsedine, dal caldo - vanno curati più del solito, con prodotti ad hoc per nutrirli, idratarli e proteggerli.



Nella foto, l'attrice Natalie Portman sugli spalti del Roland Garros