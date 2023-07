Come vestirsi bene ogni giorno: a cosa non rinunciano gli uomini

Capi portabili, adatti a ogni contesto, dallo stile curato ma allo stesso tempo rilassato. Le proposte per la prossima primavera estate

Vestirsi bene non vuol dire solo e necessariamente adottare uno stile elegante e formale.

L'attore Carmine Recano presente a Pitti Uomo 104 per Liu Jo Uomo

Per vestirsi bene ogni giorno va innanzitutto prestata attenzione alla vestibilità impeccabile, senza però dover rinunciare al comfort e alla praticità. Sono questi, ormai, due punti fondamentali per gli uomini, che chiedono capi ridefiniti in base a quella che, soprattutto dopo l'esperienza della pandemia e del lockdown, è diventata una prerogativa essenziale. Capi portabili, adatti a ogni contesto, dallo stile curato ma allo stesso tempo rilassato e "timeless".



A farsi portavoce di questa istanza è anche la collezione primavera estate 2024 che Liu Jo Uomo ha presentato a Firenze nel corso dell'ultimo Pitti. Uno stile che punta sempre di più al contemporaneo e alla ricerca di equilibrio tra formale e casual. È così che le proposte per i prossimi caldi diventano componibili e versatili, veri e propri passepartout grazie anche alla leggerezza dei tessuti (fibre 100% cotone, seta, lino e denim arricchiti da lavaggi "clean"). I colori vanno dal verde al blu navy ai giochi di sfumature in un'ampia scala di grigi, azzurri e beige.