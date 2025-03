Sfilate Fashion Week, il porta-mela è l'accessorio più glamour

È stata la sfilata di Marco Rambaldi, fusione innovativa di alta moda ed eleganza naturale, a mettere la mela envy al centro della sua narrazione. Nel corso dell'evento, che si è tenuto negli spazi del Mercato Floricolo di Milano, la modella e cantautrice Giulia Petronio ha infatti sfilato con un accessorio curioso, un porta-mela, ovvero la borsa envy my bag. Unica e artigianale, in pelle intrecciata color rosso scuro e un ciondolo dorato a forma di cubo con il marchio envy, è stata realizzata da Mahra Mustafa, studentessa di Design dell'Istituto Marangoni Milano, vincitrice del primo premio di un concorso a cui hanno partecipato più di 60 compagni di studi. "La mela envy è elegante, di una bellezza inaspettata e rappresenta un lusso puro e naturale - ha spiegato Marco Rambaldi -. Mi è piaciuto molto esplorare come tutto ciò potesse essere tradotto in un contesto di alta moda. La creazione della borsa artigianale envy my bag ci ha permesso di rendere la mela a vero e proprio oggetto del desiderio e di scoprire come moda e natura possano fondersi e imparare l'una dall'altra".