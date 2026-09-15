Emmy Awards 2026, Zendaya con i capelli corti e tutti i look delle star

Dai Golden Globe alla notte degli Oscar, passando per i Bafta, i Grammy, il Met Gala, fino ai tappeti rossi di Venezia 83: come per ogni evento all'insegna del glamour, l'arrivo delle star è il momento più seguito, guardato e chiacchierato. È presto detto, in fatto di stile, che forse mai come in questa edizione non c'è conformità negli outfit. Il red carpet al femminile ha regalato look sontuosi: fiocchi e volumi, scollature generose e spacchi, drappeggi, strascichi, balze e bretelline da slip dress. E tanto, tanto colore: dal giallo al burgundy, dall'azzurro baby blue al fucsia, dal verde al rosso, dal bianco al classico nero.