GLI OSCAR DELLA TV

Emmy Awards 2026, Zendaya con i capelli corti e tutti i look delle star

Tanto glamour sul red carpet: fiocchi, scollature, spacchi, drappeggi, strascichi. E tanto, tanto colore. Gli outfit maschili fuori dalla rigidità formale

15 Set 2026 - 02:54
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Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Elle Fanning, Zendaya, Chase Infiniti, Florence Pugh, Selena Gomez © Afp

Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Elle Fanning, Zendaya, Chase Infiniti, Florence Pugh, Selena Gomez © Afp

Gli Oscar della tv. Gli Emmy Awards sono i premi più attesi dagli amanti delle serie televisive statunitensi. Sul palco del Peacock Theatre di Los Angeles è andata in scena la 78esima edizione, condotta dopo 15 anni da una donna, Mariska Hargitay, attrice e regista famosa per il ruolo di Olivia Benson in Law&Order e figlia di Jayne Mansfield, icona di Hollywood degli anni '50 scomparsa in un incidente d'auto nel 1967, quando la figlia aveva solo tre anni. 

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Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet

 Dai Golden Globe alla notte degli Oscar, passando per i Bafta, i Grammy, il Met Gala, fino ai tappeti rossi di Venezia 83: come per ogni evento all'insegna del glamour, l'arrivo delle star è il momento più seguito, guardato e chiacchierato. È presto detto, in fatto di stile, che forse mai come in questa edizione non c'è conformità negli outfit. Il red carpet al femminile ha regalato look sontuosi: fiocchi e volumi, scollature generose e spacchi, drappeggi, strascichi, balze e bretelline da slip dress. E tanto, tanto colore: dal giallo al burgundy, dall'azzurro baby blue al fucsia, dal verde al rosso, dal bianco al classico nero.  

Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet

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© Afp | Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Florence Pugh
© Afp | Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Florence Pugh
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© Afp | Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Florence Pugh

© Afp | Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Florence Pugh

Il nuovo taglio di capelli di Zendaya

 A rubare la scena è stata Zendaya, tra le star più attese della serata. Anticipata dai social, che avevano riportato la notizia, l'attrice e cantante statunitense, che ha da poco compiuto 30 anni, ha sfoggiato un inedito taglio di capelli super corto. Un pixie morbido, che valorizza i suoi ricci naturali e incornicia perfettamente il viso dai lineamenti perfetti. Pratico e deciso, dall'allure irrestibilmente chic. 

© Afp

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Emmy 2026: Zendaya ha sfoggiato un inedito taglio di capelli corto, un pixie cut che valorizza i suoi lineamenti perfetti

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Gli outfit uomo visti agli Emmy 2026

 Hanno dato una sensazione di agio e disinvoltura i look maschili. Pur restando nell'alveo degli smoking d'ordinanza, non appaiono infatti rigidi, né ingessati. Anche in questo caso si è osato col colore. Menzione speciale merita, tra tutti, Colman Domingo, che ha indossato una Tangzhuang, una giacca cinese, con il colletto dritto alla coreana e i caratteristici bottoni "a rana", in tessuto annodato. A rendere il tutto ancora più personale, una fusciacca viola annodata in vita, stretta con una chiusura gioiello, pantaloni in raso lucido color avorio e scarpe bianche.

© Afp

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Emmy 2026: Colman Domingo ha osato una Tangzhuang, una giacca cinese, con il colletto alla coreana e i caratteristici bottoni "a rana". Annodata in vita, una fusciacca viola

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