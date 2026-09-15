Emmy Awards 2026, Zendaya con i capelli corti e tutti i look delle star

Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet
© Afp | Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Florence Pugh
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Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Elle Fanning, Zendaya, Chase Infiniti, Florence Pugh, Selena Gomez © Afp
Gli Oscar della tv. Gli Emmy Awards sono i premi più attesi dagli amanti delle serie televisive statunitensi. Sul palco del Peacock Theatre di Los Angeles è andata in scena la 78esima edizione, condotta dopo 15 anni da una donna, Mariska Hargitay, attrice e regista famosa per il ruolo di Olivia Benson in Law&Order e figlia di Jayne Mansfield, icona di Hollywood degli anni '50 scomparsa in un incidente d'auto nel 1967, quando la figlia aveva solo tre anni.
Dai Golden Globe alla notte degli Oscar, passando per i Bafta, i Grammy, il Met Gala, fino ai tappeti rossi di Venezia 83: come per ogni evento all'insegna del glamour, l'arrivo delle star è il momento più seguito, guardato e chiacchierato. È presto detto, in fatto di stile, che forse mai come in questa edizione non c'è conformità negli outfit. Il red carpet al femminile ha regalato look sontuosi: fiocchi e volumi, scollature generose e spacchi, drappeggi, strascichi, balze e bretelline da slip dress. E tanto, tanto colore: dal giallo al burgundy, dall'azzurro baby blue al fucsia, dal verde al rosso, dal bianco al classico nero.
© Afp | Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Florence Pugh
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A rubare la scena è stata Zendaya, tra le star più attese della serata. Anticipata dai social, che avevano riportato la notizia, l'attrice e cantante statunitense, che ha da poco compiuto 30 anni, ha sfoggiato un inedito taglio di capelli super corto. Un pixie morbido, che valorizza i suoi ricci naturali e incornicia perfettamente il viso dai lineamenti perfetti. Pratico e deciso, dall'allure irrestibilmente chic.
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Emmy 2026: Zendaya ha sfoggiato un inedito taglio di capelli corto, un pixie cut che valorizza i suoi lineamenti perfetti
Hanno dato una sensazione di agio e disinvoltura i look maschili. Pur restando nell'alveo degli smoking d'ordinanza, non appaiono infatti rigidi, né ingessati. Anche in questo caso si è osato col colore. Menzione speciale merita, tra tutti, Colman Domingo, che ha indossato una Tangzhuang, una giacca cinese, con il colletto dritto alla coreana e i caratteristici bottoni "a rana", in tessuto annodato. A rendere il tutto ancora più personale, una fusciacca viola annodata in vita, stretta con una chiusura gioiello, pantaloni in raso lucido color avorio e scarpe bianche.
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Emmy 2026: Colman Domingo ha osato una Tangzhuang, una giacca cinese, con il colletto alla coreana e i caratteristici bottoni "a rana". Annodata in vita, una fusciacca viola