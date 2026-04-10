Dolce&Gabbana, Stefano Cantino (ex Gucci) in pole per un nuovo ruolo

Per rafforzare il management, circola il nome dell’ex amministratore delegato di Gucci Stefano Cantino. È infatti di un paio di settimane fa la notizia, riportata da Bloomberg, che la maison italiana ha avviato nuovi colloqui con le banche a causa del rallentamento del lusso, complici anche le tensioni geopolitiche. Nata nel 1985, Dolce&Gabbana è rimasta fino a oggi sotto il controllo dei suoi fondatori – Stefano Gabbana e Domenico Dolce, appunto -, che detengono entrambi una quota paritaria di circa il 40% a testa del gruppo, 1,9 miliardi di ricavi nel 2024-2025 e 450 milioni di euro di debito bancario dopo un rifinanziamento lo scorso anno con nuovi prestiti per 150 milioni di euro per investire su beauty e real estate.