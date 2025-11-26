Dior, in mostra gli abiti salvati dal suo più grande ammiratore

La Galerie Dior e la Fondazione Azzedine Alaïa presentano una doppia esposizione del tutto eccezionale, che mette in luce la figura del couturier di origini tunisine nato nel 1935 e scomparso nel 2017, collezionista e ammiratore di Monsieur Christian. Fin da giovane, Alaïa fu infatti affascinato da quegli abiti che scoprì sulle riviste e di cui cercò di comprendere le tecniche, disegnandoli. Nel 1956, lasciò perciò la sua nativa Tunisia per imparare il mestiere di stilista in Francia. Al suo arrivo a Parigi, fu assunto da Dior, dove poté sperimentare l'atmosfera di una maison in piena attività, poche settimane prima della presentazione di una collezione. Sebbene l'esperienza fu di breve durata, conservò il ricordo di quegli abiti che sembravano "reggersi da soli" (come la celebre Bar Jacket), così come degli standard rigorosi degli atelier al numero 30 di Avenue Montaigne.