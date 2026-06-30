Diamanti etici e sostenibili: dove trovarli a prezzi accessibili

Dalla collezione Pandora Lab-Grown Diamonds, che rende i diamanti accessibili a ogni fascia di clientela, all'insegna di una maggiore consapevolezza etica e della responsabilità ambientale © Ufficio stampa
Dai gioielli ai diamanti. Cade la barriera del lusso inaccessibile davanti a una collezione di preziosi concepiti in laboratorio e alla portata di tutte le tasche. In Italia è possibile ammirarla dal vivo in uno spazio appena inaugurato che è il fiore all’occhiello del più grande marchio di gioielleria al mondo che ha saputo fare dell’accessibilità e della sostenibilità la sua missione primaria.
Dai gioielli ai diamanti: uno spazio esperienziale per raccontare un intero universo
Pandora ha inaugurato a Milano il suo primo flagship in Italia, una tappa strategica nel percorso di crescita del brand danese nel nostro Paese. Situato nel cuore della città, subito dietro piazza Duomo, in corso Vittorio Emanuele II all’angolo con piazza San Babila, è stato concepito per raccontare ed esprimere la sua evoluzione e il suo modo contemporaneo di interpretare la gioielleria attraverso design, personalizzazione, consulenza e scoperta delle sue creazioni.
Stile milanese e design scandinavo, un incontro all'insegna della bellezza e della creatività
Uno spazio accogliente e distintivo, disposto su una superficie di circa 250 metri quadrati distribuiti su due livelli, una facciata alta otto metri e uno sviluppo di 35 metri lineari su tre lati. Il nuovo flagship di Pandora si inserisce in un edificio razionalista degli anni Trenta e offre ai suoi visitatori un percorso che integra personalizzazione, styling, heritage, artigianalità e scoperta dei suoi prodotti. Si ha modo, ad esempio, di rendere unico il proprio gioiello attraverso un servizio di incisione, scoprire e reinterpretare le varie creazioni in base al proprio gusto personale, scoprire la storia del brand, le lavorazioni che rendono speciali le varie linee di preziosi e i valori ispiratori. In esclusiva, per il flagship milanese, è inoltre disponibile un charm dedicato al Duomo di Milano rifinito in oro 14k e impreziosito da un diamante lab-grown. E proprio a questa nuova idea di diamanti è dedicata una collezione speciale, disponibile proprio in questo spazio.
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Una veduta dell'interno del nuovo spazio che Pandora ha inaugurato a Milano: il suo primo flagship store in Italia, tappa strategica nel percorso di crescita del brand danese nel nostro Paese
Il lancio di una collezione di diamanti etici e democratici in Italia
È il Diamond Salon ad accogliere i clienti in un’area pensata per raccontare queste creazioni tanto speciali che il brand introduce così in Italia. È dedicato, infatti, alla collezione Pandora Lab-Grown Diamonds, che vuole rendere questo tipo di preziosi accessibili e più consapevoli, espressione di un lusso contemporaneo che coniuga bellezza e un elevato livello di responsabilità ambientale. Identici ai diamanti estratti dal punto di vista chimico, fisico, ottico e termico, i Pandora Lab-Grown Diamonds sono realizzati utilizzando elettricità proveniente da fonti rinnovabili al 100% e incastonati in gioielli in argento e oro 100% riciclati, riflettendo l’impegno del marchio verso pratiche più responsabili.
Da icona del mondo dei charm a protagonista del mondo del gioiello accessibile
Fondata oltre 40 anni fa a Copenaghen come piccola gioielleria, oggi Pandora è presente in oltre cento Paesi. Porta avanti un impegno concreto in ambito sostenibilità, utilizzando argento e oro riciclati al 100% per la realizzazione dei propri gioielli e ponendosi l’obiettivo di dimezzare le emissioni di gas serra lungo l’intera catena del valore entro il 2030. Le sue creazioni, rifinite a mano e realizzate con materiali di alta qualità, offrono infinite possibilità di personalizzazione, permettendo a ciascuno di esprimere il proprio stile personale. Dai primi charm, che le hanno regalato popolarità a livello globale, ha progressivamente ampliato la propria offerta attraverso collezioni pensate per accompagnare ogni momento della vita e rispondere a un desiderio di espressione personale sempre più diversificato. Il flagship di Milano interpreta questa evoluzione attraverso un’esperienza retail in cui prodotto, personalizzazione e consulenza si integrano in un percorso distintivo e coinvolgente.
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Il primo flagship store in Italia di Pandora si trova nel cuore di Milano, in corso Vittorio Emanuele II all’angolo con piazza San Babila