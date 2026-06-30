Diamanti etici e sostenibili: dove trovarli a prezzi accessibili

Uno spazio accogliente e distintivo, disposto su una superficie di circa 250 metri quadrati distribuiti su due livelli, una facciata alta otto metri e uno sviluppo di 35 metri lineari su tre lati. Il nuovo flagship di Pandora si inserisce in un edificio razionalista degli anni Trenta e offre ai suoi visitatori un percorso che integra personalizzazione, styling, heritage, artigianalità e scoperta dei suoi prodotti. Si ha modo, ad esempio, di rendere unico il proprio gioiello attraverso un servizio di incisione, scoprire e reinterpretare le varie creazioni in base al proprio gusto personale, scoprire la storia del brand, le lavorazioni che rendono speciali le varie linee di preziosi e i valori ispiratori. In esclusiva, per il flagship milanese, è inoltre disponibile un charm dedicato al Duomo di Milano rifinito in oro 14k e impreziosito da un diamante lab-grown. E proprio a questa nuova idea di diamanti è dedicata una collezione speciale, disponibile proprio in questo spazio.