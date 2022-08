Estate e vacanze: i gioielli ricordo per vivere meglio il rientro

L’ultimo trend che arriva dal mondo degli accessori e dei gioielli è quello di legarli all’emozione del viaggio o comunque del tempo speso tra relax e affetti. Allegri e colorati, rimandano alla leggerezza delle esperienze vissute e alla magia della scoperta. I motivi raccontano di posti lontani e avventure da ricordare . Un modo anche per non prendere troppo sul serio la fase del rientro.

Pandora, pendente Passione Viaggio: tre charm in uno come promessa di avventure future

I SIMBOLI

da personalizzare

scritte romantiche da incidere

– A rappresentare estate e vacanze sono ciondoli e charms, che riproducono valigie, piccoli globi, aeroplanini, mongolfiere, conchiglie, stelle e animaletti marini, il sole e l’arcobaleno. Ein segno di ricordo, come “Fly away with me” (vola via con me), “Explore” (esplora) e “Dream” (sogna).