Non solo gioielli, amuleti: simboli e incisioni da personalizzare

Una serie di sei simboli che celebrano consapevolezza e creatività, concepiti per essere indossati come veri e propri amuleti. Sono disponibili per l'incisione su una selezione di gioielli nelle boutique Pandora in tutta Italia, fino al 20 novembre prossimo. È stato, infatti, lo stesso brand ad annunciare per la prima volta una collaborazione esclusiva con Ludovica Basso, in arte Clorophilla. La collezione si chiama “Amuleti di Clorophilla x Pandora” e prevede preziose incisioni in edizione limitata. "Credo molto nel valore dei simboli. Quando all’interno di un simbolo mettiamo i nostri desideri e la nostra energia, lo trasformiamo in un amuleto - spiega la stessa artista -. Ci sono quelli che esprimono l’importanza del dare e ricevere amore, quelli che celebrano la curiosità e l’accettazione della propria bellezza, altri che invitano a tenere aperto il proprio cuore e quelli che esortano a connettersi con la natura e i suoi ritmi. Sono tutti espressione di consapevolezza e fiducia, ma anche di gentilezza ed equilibrio".