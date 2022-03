Dalla moda al beauty: tutto sulla "super app" per lo shopping online

TUTTO CON UN CLICK - Tutto (ma proprio tutto) a portata di click. "All in one" e in un unico posto. La nuova app di Klarna si propone, infatti, di offrire agli utenti la "destinazione definitiva" per fare shopping su internet dal proprio cellulare. Tra i vantaggi offerti, la possibilità di effettuare acquisti in qualsiasi negozio online, di ricevere offerte esclusive, collezioni personalizzate e notifiche sulle riduzioni dei prezzi, di gestire i pagamenti in maniera flessibile e monitorare le consegne. A breve, spiega la stessa società svedese, verranno aggiunti inoltre una sezione per raccogliere carte fedeltà e altri strumenti per risparmiare denaro ed eventi di "live shopping". Inoltre, i consumatori italiani possono pagare anche successivamente rispetto al momento dell'acquisto, sempre attraverso l’app e usando la carta usa e getta fornita da Klarna, senza interessi e gratuita.



PER RISPARMIARE TEMPO (E NON SOLO) - Un'unica app per lo shopping, una sorta di "browser" di negozi online, semplice da usare, che consente di risparmiare tempo e di non dover passare da un'app all'altra. "Oggi le persone cercano la semplicità che risolva le loro esigenze specifiche in un unico posto e consenta una serie di attività", spiega Francesco Passone, Head of Southern Europe di Klarna. L'app continua, inoltre, ad essere un motore di crescita per i brand partner, con più di 23 milioni di consumatori che fanno shopping attraverso la stessa app ogni mese.