Chanel: neve, fiori bianchi e occhi lucidi per salutare Lagerfeld

Gli occhi erano tutti puntati su questa passerella, le attese tutte rivolte a Chanel , in questa settimana della moda parigina che termina oggi. Collezione donna del prossimo autunno-inverno, l’ultima disegnata da Karl Lagerfeld , la prima senza di lui, primo direttore creativo della Maison dopo Coco. In passerella le top più amate – Kaia Gerber, Cara Delevingne, Lily Rose Depp –, Penelope Cruz a fare da ambasciatrice (occhi lucidi e un anemone bianco tra le dita), sedute in prima fila Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Monica Bellucci e Silvia Venturini Fendi. Ad aprire la sfilata, un minuto di silenzio rotto dalla voce dello stesso Karl, a raccontare come avesse rifiutato la prima volta la guida del brand di rue Cambon…

Chanel: fiori bianchi tra la neve e occhi lucidi per salutare Karl Le modelle osservano un minuto di silenzio prima della sfilata per ricordare Karl Lagerfeld Afp/Youtube 1 di 50 Penelope Cruz Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 50 Kaia Gerber Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 50 Cara Delevingne Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 25 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 28 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 29 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 30 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 31 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 32 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 33 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 34 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 35 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 36 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 37 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 38 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 39 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 40 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 41 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 42 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 43 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 44 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 45 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 46 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 47 di 50 Showbit-Mondadori Portfolio 48 di 50 Claudia Schiffer Afp/Youtube 49 di 50 Naomi Campbell Afp/Youtube 50 di 50 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



COME NEVE - Il Grand Palais è stato trasformato questa volta in un’immaginaria location alpina. C’è la neve, lo ‘Chalet Gardenia’ a fare da sfondo. Lo stesso fiore scelto per impreziosire i capelli delle modelle. Sfila in abito corto Penelope Cruz, bianco, come il colore dominante. Ma c’è spazio anche per quelli più carichi e vitaminici, il rosso, il fucsia e, naturalmente, il nero. Tailleur, piumini, lunghi cappotti pied de poule e in tweed. In chiusura, il saluto di Virginie Viard, nuova direttrice creativa, erede di Lagerfeld, trent’anni di lavoro al suo fianco. E le note di ‘Heroes’ di David Bowie. A ricordare che, in fondo, si può essere eroi. Anche solo per un giorno.