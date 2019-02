Fendi omaggia Karl Lagerfeld: l’ultima collezione ispirata all’uomo

Assenza, più acuta presenza. È un tributo alla storia d’amore più lunga del mondo della moda, quella con Karl Lagerfeld, la sfilata con cui Fendi ha presentato le sue collezioni donna per il prossimo autunno-inverno. L’ultima disegnata da lui, la prima senza ma dove tutto lo racconta. La passerella decorata dal logo della doppia F in corsivo, designato dallo stesso Karl, che ricorre anche sui bottoni, sulle pellicce intarsiate, sulle calze, sui dolcevita. I colli delle camicie sono alti e a punta, come i suoi, stampe wallpaper giapponesi, organza e satin. “Continuerà a toccare la nostra vita per gli anni a venire”, si legge nella nota a cui Silvia Venturini Fendi ha affidato il suo dolore. Il video-omaggio a chiusura di sfilata, che lo ritrae intento a disegnare uno schizzo, ha spinto tutto il pubblico ad alzarsi in piedi.