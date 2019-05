Billboard Awards 2019, i look: il senso delle star per l’eccesso

Un’esplosione di paillettes e laminati, fantasie animalier e finiture metallizzate, voluminose rouches e spacchi vertiginosi, scollature abissali e vedo-non vedo (vedo, vedo). Esagerati, volutamente provocanti ma anche molto ironici i look sfoggiati da star e stelline della musica per la serata dei Billboard Music Awards 2019. La più attesa, neanche a dirlo, Madonna, che si è presentata sul palco della MGM Grand Garden Arena di Las Vegas con tanto di (finta) benda sull’occhio. Prorompente e (sempre) eccessiva Cardi B, premiata come miglior artista rap femminile. Insolitamente sopra le righe, questa volta, anche gli outfit maschili…