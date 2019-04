Time 100 Gala 2019: sul red carpet la lezione di stile delle star

C’erano le sempre bellissime Jennifer Lopez e Nicole Kidman. Naomi Campbell in un folgorante abito lungo laminato oro. Emilia Clarke, famosa per essere tra i protagonisti dell’amatissima serie ‘Game of Thrones’, in un modello rosso in tulle e balconcino firmato Dolce&Gabbana. Glenn Close in Giorgio Armani, Brie Larson in Prada, Julianne Moore in Givenchy e tante altre dive e celebrities nelle loro mise elegantissime e di grande effetto. Si sono ritrovate tutti al Lincoln Center di New York, per il gala esclusivo con cui ogni anno la rivista Time celebra i 100 personaggi più influenti al mondo. Impeccabili anche gli uomini, nei loro smoking a regola d'arte: Rami Malek, Richard Madden, Dwayne Johnson… Tra i premiati anche un sorridente Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino.