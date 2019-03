David di Donatello 2019, colore e personalità: i look delle star

Onore al merito. Ci hanno pensato Jasmine Trinca e Stefania Rocca a portare una sferzata di colore , un vibrante corallo, su un red carpet che altrimenti sarebbe stato caratterizzato dal predominio del nero. Hanno incantato i flash dei fotografi anche il romanticismo degli abiti di Elisa Visari, rosa cipria e con applicazioni floreali in rilievo, e Andrea Delogu, che ha scelto una giacca nera per rifinire con un tocco di formalità la gonna a piume. Elegantissime le star di casa nostra che si sono ritrovate agli Studios di Roma per la 64esima edizione dei David di Donatello , “i premi Oscar del cinema italiano”.

La tendenza generale vede la riconferma del nero lungo per le signore. Tra le eccezioni, Chiara Giallonardo, in un abito corto e dalla scollatura sensuale, come quella di Valeria Golino. Carolina Crescentini lo vivacizza con un’avvolgente drappo dorato. Fuori dal coro Pina Turco, sensuale in un semplicissimo tailler con il pantalone bianco. Smoking d’ordinanza e abito scuro per gli uomini. Tra loro, a spezzare la monocromia del nero ci ha pensato Alessandro Borghi, con una giacca in velluto color melanzana.