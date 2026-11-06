Balenciaga: dopo Piccioli arriva Martine Rose, la stilista reggae

Martine Rose arriva dunque a raccogliere il testimone di Piccioli, che a Parigi ha vissuto tempi difficili: dopo l'addio a Valentino, lo stilista di Nettuno era approdato alla maison dopo Demna che aveva consolidato le vendite, soprattutto nello streetwear maschile. Diversa la visione di Piccioli, più ispirata allo sguardo del fondatore Cristóbal Balenciaga. Una scelta non premiata dai conti, che hanno portato a tensioni tra lo stilista e il management Kering. Fino alla rottura, segnata da un post su Instagram piuttosto duro di Pierpaolo Piccioli: "L'alta moda richiede tempo e attenzione; esige convinzione e coraggio". Ma anche: "Abbiamo creduto in un sogno. Era un sogno bellissimo, da condividere e in cui credere. (...) Alla fine, la nostra identità e i nostri valori sono le uniche cose che possediamo veramente. Rimanere fedeli a quell'identità e a quei valori è l'unico modo per affrontare con grazia ciò che ci aspetta. C'è una frase di Pasolini che porto sempre con me: 'Ti insegneranno a non brillare. E tu, invece, brilla'".