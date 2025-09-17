Jennifer Lopez irriconoscibile: il biondo platino sta bene a tutte?

Jennifer Lopez è apparsa sui social con capelli biondo platino, onde vintage e labbra rosse. L’effetto è stato talmente sorprendente da renderla quasi irriconoscibile, tanto che molti l’hanno paragonata a Gwen Stefani. In realtà non si trattava di un cambio permanente: la cantante ha indossato una parrucca per esigenze di scena legate al film Kiss of the Spider Woman. Un dettaglio che non ha tolto forza al dibattito, perché la scelta del platino resta una delle più radicali e discusse nel mondo beauty.