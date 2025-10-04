Logo Tgcom24
Rosso vino, bordeaux e viola ametista: ecco i colori chic dell'autunno-inverno e a chi stanno meglio

Scopri come indossarli tra capi, accessori e make up per look sofisticati e decisi, senza rinunciare a tocchi di personalità

04 Ott 2025 - 16:08
© Ansa

© Ansa

Dalle passerelle ai social, le nuance profonde come il bordeaux e il viola ametista conquistano la stagione fredda. Simboli di eleganza, potere e mistero, sono i colori perfetti dell'autunno-inverno per chi vuole distinguersi. Accanto alle classiche tonalità come l'immancabile nero, il blu petrolio e il grigio sartoriale e l'oro e l'argento per brillare nelle occasioni speciali, si gioca con nuance profonde e sofisticate, capaci di riflettere stati d'animo, personalità e, perché no, anche lo status.

Bordeaux: il colore “rich” che racconta chi sei

 Non è solo moda: il bordeaux, o rosso vino, è molto di più. È il colore simbolo della stagione fredda, il colore che meglio incarna il concetto di "looking rich" tanto virale sui social, soprattutto su TikTok. Ma attenzione: non si tratta di ostentazione. Lo stile "ricco" del 2025 si costruisce con eleganza, sobrietà e scelte mirate.

Il bordeaux è il nuovo lusso silenzioso. Lo è da secoli: era il colore degli imperatori romani, dei cardinali, degli aristocratici. Ora torna in passerella (ad esempio Bottega Veneta con il suo “rosso Barolo”) e nei guardaroba più raffinati, declinato in outfit essenziali che raccontano una femminilità forte, consapevole, moderna.

Come indossarlo al meglio - I capi chiave che non dovrebbero mancare nel l'armadio sono cappotti lunghi, maglioni in lana, pantaloni sartoriali o abiti in satin, un must della stagione più calda, riproposto abbinato a cardigan di lana pesante o blazer per una cena o una serata più elegante. Non solo capi di abbigliamento, il color vino rosso conquista anche gli accessori: le borse, gli stivali in pelle e i collant, e il make up: rossetti, smalti e ombretti smokey. 

Viola ametista: il colore magnetico che profuma di mistero

 Accanto al bordeaux, si impone con forza il viola ametista, nuance regale, intensa, sofisticata. Colore dell'eleganza spirituale, ispirato all'omonima pietra preziosa che Cleopatra usava nei suoi sigilli, è un mix perfetto di creatività e introspezione, un colore carico di significati simbolici, ma allo stesso tempo sorprendentemente versatile.

Rispetto ai rossi e ai bordeaux, il viola ametista tende verso le profondità del blu, rendendolo ideale per chi ama la sobrietà senza rinunciare a una nota misteriosa. È perfetto in versione da sera, ma può essere protagonista anche nei look da giorno, soprattutto se abbinato a toni neutri.

Come indossarlo

 Il total look è indicato per chi ha una personalità audace, che non ha paura di osare e di essere al centro dell'attenzione, perché non è sicuramente una nuance che passa inosservata. Abbinato al nero, al bianco burro o al grigio sartoriale regala un’eleganza senza tempo. In piccoli tocchi grazie a una giacca, a una borsa o a un paio di décolleté - è perfetto per impreziosire outfit più minimal.

Tutti gli altri colori di tendenza

 Oltre ai protagonisti bordeaux e ametista, la palette moda autunno-inverno offre tantissime possibilità per costruire outfit ricercati e personali:
marrone cioccolato: una tonalità calda, elegante, intramontabile, ideale in versione mocha mousse su capi in lana e pelle;
bronzo dorato: perfetto per look sofisticati, si abbina a palette neutre;
giallo burro: il nuovo neutro che illumina anche i giorni più grigi;
blu petrolio: profondo e rassicurante, una base perfetta per la stagione;

Due colori, due identità, una sola stagione di stile

Il bordeaux e il viola ametista sono molto più che semplici tendenze: rappresentano due anime della moda autunno-inverno 2025/2026. Il primo, caldo e liquoroso, racconta forza e status. Il secondo, profondo e magnetico, parla di mistero e introspezione. Entrambi, però, condividono un messaggio forte: una personalità consapevole, elegante e mai banale. E tu, di che colore sei?

