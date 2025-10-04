Rosso vino, bordeaux e viola ametista: ecco i colori chic dell'autunno-inverno e a chi stanno meglio

Dalle passerelle ai social, le nuance profonde come il bordeaux e il viola ametista conquistano la stagione fredda. Simboli di eleganza, potere e mistero, sono i colori perfetti dell'autunno-inverno per chi vuole distinguersi. Accanto alle classiche tonalità come l'immancabile nero, il blu petrolio e il grigio sartoriale e l'oro e l'argento per brillare nelle occasioni speciali, si gioca con nuance profonde e sofisticate, capaci di riflettere stati d'animo, personalità e, perché no, anche lo status.