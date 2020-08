Uomo, beauty tips di Ferragosto: piccola guida per non sbagliare crema

Detergere a fondo, esfoliare, rinvigorire, energizzare. Cos’altro chiedere a una crema viso in estate , specie quando il caldo si fa sentire? Che idrati, lenisca eventuali danni da scottature, aiuti a contrastare le rughe e che sia fresca e leggera. Troppo? No, basta sapersi orientare nella scelta dei prodotti giusti, irrinunciabili per la beauty routine quotidiana e fondamentali da portare in vacanza …

PELLE GRASSA o SECCA? – Innanzitutto, è necessario partire dalla propria tipologia di pelle. Se tendenzialmente grassa, bisogna prestare attenzione a non ‘asciugarla’ troppo. No a detergenti aggressivi, che possono indebolire la sua naturale barriera protettiva. Anche i lavaggi eccessivi possono rivelarsi controproducenti, perché stimolano la produzione di sebo. Idratare correttamente il viso è comunque necessario e una crema dalla texture leggera ed energizzante che aiuti anche a regolarizzare la produzione di sebo è sicuramente un ‘mai più senza’ da avere nel beauty case. Soprattutto per la zona ‘T’ (ovvero fronte, naso e mento). Se la cute è invece secca e delicata, sono ottimi i prodotti che riparano e proteggono. Per ridare luminosità ed evitare screpolature sono consigliatissime le formulazioni in gel o sorbetto, che si assorbono rapidamente e assicurano un ‘booster’ di idratazione, riparando anche dalle aggressioni esterne.