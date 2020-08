Beauty, curare la pelle del viso in estate: come intervenire per evitare danni

Niente di più sbagliato. È sicuramente un errore pensare che la pelle del viso in piena estate non abbia bisogno di costante idratazione e protezione da agenti inquinanti e raggi UV per via del caldo e della sensazione che la crema faccia fatica ad assorbirsi a causa del sudore e dell’afa. Come fare, quindi, per intervenire e riuscire a preservarne freschezza, tonicità e un aspetto giovane ?

LA BASE – Il primo step fondamentale per la cura della pelle del viso in estate è la giusta detersione. Latte detergente e acqua micellare assicurano una pulizia profonda, l’acqua fredda rinvigorisce ed evita rossori. Attenzione anche a come usare l’asciugamano: non va sfegato sulla pelle ma usato soltanto per tamponare.



LE TEXTURE ‘AMICHE’ – Le creme perfette per il periodo estivo sono quelle sorbetto, in gel o acquose: diventano tutt’uno con la pelle, si fondono con grande rapidità e idratano senza appesantire. Per proteggere i tessuti da raggi UV e inquinamento (e dal conseguente invecchiamento cutaneo) ottimi i trattamenti cosmetici anti-age, da utilizzare con il filtro solare. Altro ‘must have’ per tutte le stagioni è il siero: acido ialuronico, vitamina E e C, aminoacidi e antiossidanti sono gli ingredienti ‘amici’, fondamentali per contrastare i radicali liberi.