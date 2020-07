Come proteggere i capelli dal sole: cosa mettere nel beauty per il mare

Come proteggere i capelli: Chiara Ferragni e Baby K protagoniste per Pantene Chiara Ferragni e Baby K, protagoniste della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 1 di 10 Chiara Ferragni e Baby K, protagoniste della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 10 di 10 Chiara Ferragni e Baby K, protagoniste della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 10 di 10 Chiara Ferragni e Baby K, protagoniste della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 10 di 10 Pantene ha dato vita ai Balsami Oro che con una texture ricca e cremosa rendono i capelli 100% più forti Ufficio stampa 10 di 10 Chiara Ferragni e Baby K protagoniste della nuova campagna Pantene, che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 10 di 10 Chiara Ferragni, protagonista con Baby K della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 10 di 10 Chiara Ferragni, protagonista con Baby K della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 10 di 10 Chiara Ferragni, protagonista con Baby K della nuova campagna Pantene che invita a “indossare i propri capelli” Ansa 10 di 10 Pantene - Rigenera e Protegge, olio secco. La sua formula leggera, arricchita con vitamina E, nutre i capelli senza appesantirli e dona lucentezza Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Da quanta cheratina sono composti i capelli? Circa il 90%. Parliamo, quindi, di una componente importante, sia per gli strati interni che per quelli esterni. La sua integrità è importantissima per mantenerli sani, lisci e lucenti, ragione per cui la protezione della loro struttura a livello di proteine e fibre è quindi fondamentale. È bene quindi prevenire i danni e arginare quei fattori di rischio per la loro salute, soprattutto d’estate…