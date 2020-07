Beauty, come avere una forma da influencer: tre dritte ‘last minute’

Se non l’avete ancora fatto, quel momento è ormai sempre più vicino. È tempo, finalmente, di indossare il costume da bagno : che siate state o meno lungimiranti nell’aver iniziato un programma di fitness e detox per arrivare più in forma possibile a questa data clou, per i miracoli ci vuole comunque un po’ di tempo ma ripassare insieme qualche accorgimento utile (e giocare un po’ d’astuzia) non guasta mai…

REGOLA UNO – O meglio, regola delle regole: non esistono formule magiche. Per avere una forma invidiabile ci vuole tempo e, soprattutto, costanza e determinazione. Ricordiamo che è sempre bene rivolgersi a professionisti qualificati per una corretta remise en forme. Che deve procedere di pari passo con una sana alimentazione e il giusto movimento fisico, che va previsto e consigliato ad hoc, anche in base all’età e allo stile di vita.



REGOLA DUE – Prodotti e trattamenti di bellezza sono sempre alleati fondamentali. In vista della partenza per le vacanze, è bene programmare una seduta completa dall’estetista. Ottimi i massaggi snellenti e tonificanti e preparare al meglio la pelle all’esposizione al sole. Mai dimenticare anche i prodotti da mettere nel beauty, per una corretta e costante routine quotidiana, anche quando si è in viaggio e fuori casa.



REGOLA TRE – Puntate sul selfie perfetto. Individuata la luce giusta e il profilo migliore, non abusate dei filtri e non riprendetevi mai frontalmente: ruotare leggermente di tre quarti il busto restituisce un’immagine più snella. Se siete in piedi o su uno sgabello, scattate mantenendovi in punta di piedi: le gambe risulteranno più lunghe e toniche. Per la stessa ragione, basta foto allo specchio: approfittate del paesaggio circostante e assumete espressioni naturali, assolutamente non artefatte. Un sorriso vince (e convince) sempre.