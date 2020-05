Beauty trends dalle star: come truccarsi per sembrare più giovani

La domanda che a tutte sorge spontanea è: ma come fanno? Botox, ritocchini dal chirurgo e colpi di Photoshop a parte, il make up può essere un validissimo alleato per avere un aspetto più giovane . Proprio come insegnano le star. Nessuna impresa eccezionale, quindi? Di base, bastano due prodotti e un po’ di attenzione per applicarli nei punti giusti . Vediamo allora come cimentarsi davanti allo specchio…

GLI ‘SPECIAL ONE’ DEL MAKE UP - Per attenuare i segni del tempo e, allo stesso tempo, valorizzare le espressioni del viso, è necessario saper dare luce nei punti strategici. Bastano due prodotti specifici: un correttore illuminante e il fondotinta. Il primo, se usato bene, può contribuire al ‘miracolo’ in modo determinante. Va applicato tra le sopracciglia, nell’angolo interno dell’occhio per ‘aprire’ lo sguardo, nell’incavo della palpebra mobile e nei piccoli solchi tra il naso e le labbra. Si passa poi al fondotinta, facendo attenzione a non sceglierne uno troppo carico o coprente. L’effetto complessivo deve essere di freschezza e grande naturalezza. Da preferire quello fluido alla polvere compatta, che tende a evidenziare le rughe e a uniformare meno. Va applicato in quantità davvero modiche e a piccoli tocchi. Vale il detto degli inglesi: less is more, meno è meglio.