Fase 2 e bellezza, trucco occhi: il make up quando c'è la mascherina

Pensare che c’è stato un tempo in cui veniva venduto per posta e consisteva in un blocchetto solido, su cui strofinare una sorta di spazzolino da passare sulle ciglia. Ne ha fatta di strada, il mascara, potenziatore di sguardi, quintessenza della seduzione femminile. Oggi più che mai, con il via alla fase 2 e le mascherine per proteggersi dal coronavirus, gli occhi sono in primissimo piano. Dovendo rinunciare, per forza di cose, al rossetto quando si esce di casa, ecco allora qualche spunto da copiare su come truccare gli occhi direttamente ai make up artist delle sfilate…