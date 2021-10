Uomini, Be Bald Day 2021: i divi del cinema bellissimi senza capelli Be Bald Day 2021: i divi del cinema bellissimi senza capelli | Channing Tatum IPA 1 di 10 Be Bald Day 2021: i divi del cinema bellissimi senza capelli | Channing Tatum IPA 2 di 10 Be Bald Day 2021: i divi del cinema bellissimi senza capelli | Dwayne "The Rock" Johnson IPA 3 di 10 Be Bald Day 2021: i divi del cinema bellissimi senza capelli | Dwayne "The Rock" Johnson IPA 4 di 10 Be Bald Day 2021: i divi del cinema bellissimi senza capelli | Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham Afp 5 di 10 Be Bald Day 2021: i divi del cinema bellissimi senza capelli | Jason Statham Afp 6 di 10 Be Bald Day 2021: i divi del cinema bellissimi senza capelli | Vin Diesel IPA 7 di 10 Be Bald Day 2021: i divi del cinema bellissimi senza capelli | Vin Diesel IPA 8 di 10 Be Bald Day 2021: i divi del cinema bellissimi senza capelli | Bruce Willis (con Edward Norton) Afp 9 di 10 King C. Gillette | Rasoio di sicurezza, progettato con pettine chiuso per massima precisione, con rivestimento cromato Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Calvo è sexy. Non solo lo sostengono diversi studi, c'è addirittura una Giornata dedicata all'orgoglio dei senza capelli: è il Be Bald and Free Day, che ricorre ogni anno il 14 ottobre. Parziale o totale, per cause fisiologiche o frutto di una libera scelta, si celebra la calvizie, la testa perfettamente rasata. E portata con fierezza. Perché è tanto irresistibile?