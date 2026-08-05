Natalie Portman e un profumo “cult” dedicato a una partigiana

Una vera e propria star della profumeria, nata nel 1947 in concomitanza con il New Look, agli albori della maison parigina. Una composizione straordinaria, che voleva illuminare gli anni bui del Dopoguerra con uno slancio vitale sensuale, audace e luminoso. Christian Dior aveva fatto della Provenza la sua terra del cuore, dove si rifugiava lontano dal caos parigino e dove - soprattutto - era riuscito a realizzare il suo sogno: coltivare ettari di fiori da profumo allo Château de la Colle Noire da destinare ai sillage delle sue fragranze. A poca distanza, a Callian, la sua amata sorella Catherine si era stabilita nel Domaine des Naÿssès, a partire dagli anni Trenta. Un rifugio familiare nel quale era rientrata dopo il dolore degli anni dell’occupazione e della deportazione, lei che aveva avuto il coraggio di unirsi alla Resistenza e di seguire l’uomo che aveva rappresentato l’amore della sua vita. Il Pays de Fayence si era rivelato, così, una terra di pace e di bellezza ritrovate, dove lei aveva trasformato questo casale, inizialmente fiancheggiato da campi di legumi, in piantagioni di rosa centifolia destinate alla manifattura di profumi. Il destino dei Dior era così scritto: la rosa di maggio, regina dei fiori da profumo, rappresenta da allora il loro profondo legame con il territorio provenzale e la loro dichiarazione d’amore per il mondo della profumeria.