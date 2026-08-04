UNA STAR DELLA PROFUMERIA

Natalie Portman per Miss Dior: "E tu cosa faresti per amore?"

Un tappeto di rose sbocciano sulle strade di Parigi: la maison celebra il lancio della nuova fragranza, erede moderna di un'icona senza tempo

04 Ago 2026 - 14:38
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