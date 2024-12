Natale 2024: idee beauty e make up per brillare durante le Feste

Stagione magica per antonomasia, le collezioni make up dedicate al periodo delle Feste puntano su una selezione di prodotti ideali per creare un trucco d'effetto e a lunga tenuta. Dallo sguardo magnetico alle labbra ultra brillanti, senza dimenticare unghie impeccabili e colori irresistibili, ogni dettaglio è studiato per esaltare la bellezza durante i momenti speciali. Una gamma completa di proposte, che va dalla skincare alla cura dei capelli, dalle nuove fragranze alle più iconiche. L'arte del dono viene celebrata con preziosi cofanetti e packaging lussuosi ed eleganti. Rosso, nero, bianco e oro brillante, in perfetto accordo, si incontrano e mescolandosi danno vita a "must have" preziosi come gioielli, da collezionare, regalare e regalarsi.