Grande, grande, grande. Mina compie 85 anni e sebbene non appaia in pubblico da quasi 50 (salì per l'ultima volta su un palcoscenico nel 1978), la sua stella non ha mai smesso di brillare. Una voce unica nella storia della musica italiana. Un'artista che ha regalato un'immagine di sé sempre capace di stupire e destare ammirazione. Spettacolare e camaleontica, visionaria e all'avanguardia, in continua evoluzione e trasformazione. A contribuire al mito, anche i suoi iconici beauty look.