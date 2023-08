Make up: il corso che insegna alle donne a volersi di nuovo bene

Un percorso di formazione per sostenere quante si trovano in difficoltà, per aiutarle a reintegrarsi e a credere in se stesse

Lezioni di make up e consigli per prendersi cura di sé, per affrontare al meglio un colloquio di lavoro o un incontro importante.

“Ri-Trovarsi”, il progetto di cosnova Italia e della cooperativa Farsi Prossimo Onlus. I prodotti per il make up, messi a disposizione da cosnova, sono dei suoi brand essence e Catrice

Lezioni di make up: cosnova Italia e Farsi Prossimo per le donne

Il make up come strumento di forza, di autopromozione, di inclusività. Si chiama “Ri-Trovarsi”, il progetto di cosnova Italia a sostegno della cooperativa Farsi Prossimo Onlus. Si tratta di un percorso di formazione per sostenere donne in difficoltà, il cui obiettivo è quello di aiutarle a reintegrarsi nella società attraverso attività didattiche, tra cui workshop sul tema del benessere e dell’autostima attraverso la cura di sé. Un’iniziativa che arricchisce i valori, la filosofia e l’obiettivo dell’azienda nel rendere la bellezza inclusiva e accessibile a tutti e che vuole essere parte attiva della comunità.



“Considero nostra responsabilità dare un contributo concreto e costruire relazioni a lungo termine con le organizzazioni come Farsi Prossimo, in modo da poter fare la differenza nella vita delle persone e delle comunità locali”, ha spiegato Nadine Langen, Ceo di cosnova Italia. Farsi Prossimo è una cooperativa che lavora ogni giorno al fianco delle persone più fragili: bambini, adolescenti, donne e famiglie in difficoltà, rifugiati e richiedenti protezione internazionale. Durante l’emergenza Covid, cosnova è stata in prima linea nel supportarne le attività, con un’attenzione dedicata a mamme, bambine e ragazze ospiti della stessa Onlus, mentre dal 2021 si occupa di progetti di formazione sulla lingua italiana e soft kills per le donne straniere realizzati dal servizio Centro Come.