Erling Haaland con i capelli rasati: l'ironia di Ibra e Guardiola, le reazioni social

“Sei fortunato ad avere i capelli, anch’io li vorrei”, ha scherzato Pep Guardiola, allenatore del Manchester City per dieci anni - fino al termine della scorsa stagione - e con cui ha vinto ben venti trofei. Più colorita e giocosa la risposta di Zlatan Ibrahimovic, che ha prima chiesto ad Haaland se si fosse rasato per aver perso una scommessa e ha poi emesso un perentorio: "Bloccami e cancella il mio numero”, scatenando grandi risate.