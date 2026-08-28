Erling Haaland con i capelli rasati: l'ironia di Ibra e Guardiola, le reazioni social
Virali gli scatti del calciatore norvegese con il nuovo taglio per l'inizio della Premier League: "Short hair don’t care". E i commenti si sono scatenati
Erling Haaland, addio alla chioma da vichingo: dal suo account su Instagram, gli step della rasatura dei capelli (credit: @erling) © Instagram
Colpo di testa, gol. Erling Haaland ha fatto impazzire ancora una volta il web. Il fuoriclasse norvegese, attaccante del Manchester City, ha detto addio al suo look iconico da vichingo ed è passato ai capelli rasati. “Short hair don’t care” (ovvero: capelli corti, nessun problema), ha scritto con la consueta ironia sul suo account ufficiale su Instagram, documentando tutti gli step della sua metamorfosi con una serie di espressioni buffe.
Il nuovo look di Erling Haaland diventato un caso
Il fuoriclasse del pallone, rivelazione dei Mondiali 2026, ha dato un taglio netto alla sua chioma fluente per l’inizio della Premier League, la massima serie del campionato inglese di calcio. Tra i primi commenti online, è arrivato infatti proprio quello dall’account ufficiale della sua squadra, il Manchester City appunto: “New season, new hair”, nuova stagione, nuovi capelli. Tra sostenitori e detrattori della sua scelta, sono diventate virali le reazioni ricevute durante una videochiamata di Pep Guardiola e Zlatan Ibrahimovic.
© Instagram/YouTube/YouTube
Erling Haaland con il suo ex "signature look" con i capelli lunghi e le reazioni durante la sua videochiamata post rasatura di Zlatan Ibrahimovic e Pep Guardiola (foto da Instagram e fotogrammi da un video della pagina ufficiale di Erling Haaland su YouTube)
Le reazioni social dei colleghi
“Sei fortunato ad avere i capelli, anch’io li vorrei”, ha scherzato Pep Guardiola, allenatore del Manchester City per dieci anni - fino al termine della scorsa stagione - e con cui ha vinto ben venti trofei. Più colorita e giocosa la risposta di Zlatan Ibrahimovic, che ha prima chiesto ad Haaland se si fosse rasato per aver perso una scommessa e ha poi emesso un perentorio: "Bloccami e cancella il mio numero”, scatenando grandi risate.