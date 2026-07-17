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© Instagram | Erling Haaland 
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Erling Haaland icona del Mondiale 2026: gli scatti che hanno fatto impazzire il web

L'attaccante norvegese ha conquistato l'America con la sua spontaneità e leggerezza

17 Lug 2026 - 15:27
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