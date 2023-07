Ibrahimovic ai ragazzi: “Ero un escluso, lo sport mi ha aiutato”

Il campione in campo a sorpresa per sostenere un'iniziativa importante, che promuove l'inclusione e il benessere dei più giovani

“Da piccolo mi sono sentito spesso giudicato o escluso, ma lo sport mi ha aiutato molto, mi ha dato fiducia – ha rivelato –. È fondamentale per tutti trovare un posto in cui sentirsi importanti”.

Che ci fa Zlatan Ibrahimovic circondato da bambini? Il fuoriclasse del pallone è sceso in campo a sostegno di un progetto per promuovere l’inclusione, l’istruzione e il benessere fisico dei più giovani attraverso lo sport.

H&M Move e Zlatan Ibrahimovic collaborano con Laureus Sport for Good per emancipare ragazzi e ragazze - Ibra è qui con Daria Braga (Laureus, a sinistra) e Diana Amini (H&M Move)

Ibrahimovic, facendo di fatto una sorpresa ai ragazzi, ha voluto così dimostrare nel suo ruolo di Brand Mover di H&M Move la sua disponibilità verso tematiche e valori tanto importanti. Questo brand, nato con lo scopo di celebrare il movimento e invitare tutti a fare lo stesso, ha infatti recentemente annunciato la sua nuova partnership con Laureus Sport for Good. Il progetto, della durata di due anni, è destinato a coinvolgere duemila giovani provenienti da contesti socioeconomici vulnerabili, in cui il rischio di esclusione sociale, bullismo e abbandono scolastico è elevato. La collaborazione promuove lo sport come strumento di inclusione e di educazione, offrendo attività multi sportive gratuite a Milano, Roma, Palermo e Napoli. La prima fase va a concretizzarsi attraverso i campus estivi in queste quattro città e la partecipazione è gratuita.



I campus estivi di Laureus colmano, infatti, una lacuna importante: molte famiglie hanno difficoltà a permettersi attività ricreative durante le vacanze scolastiche. La collaborazione con H&M Move continua anche quando inizierà il prossimo anno scolastico, con varie attività per rimuovere gli ostacoli alle pratiche sportive. Per sottolineare il suo totale sostegno all’iniziativa, Zlatan Ibrahimovic ha fatto perciò una sorpresa ai bambini che partecipano al campo estivo di Milano, unendosi alle loro attività.



Il campione ha dimostrato la sua disponibilità a supportare questo progetto, di cui condivide i valori e la mission. Move Together, il programma a sostegno delle comunità di H&M Move, si focalizza sul supporto di ragazzi e ragazze che devono affrontare numerose sfide per accedere allo sport durante il periodo più formativo della loro vita, quando iniziano a scoprire il proprio senso di appartenenza al mondo. "Move Together è molto in linea con la mia ambizione di restituire alle comunità. Voglio ispirare attraverso il movimento e rimuovere le barriere nello sport", ha dichiarato ancora Ibra.



“Lo sport ha un'opportunità unica di riunire le persone e quando ci si muove insieme l'energia collettiva porta gioia e forza per superare i confini – ha spiegato Diana Amini, Head of Move Together Program –. Siamo entusiasti di collaborare con Fondazione Laureus Italia nella nostra missione comune".