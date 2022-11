Green Week: le iniziative anti-Black Friday per la sostenibilità

IL PROGRAMMA DELLA GREEN WEEK - Quella che prende il via è una settimana di eventi, workshop e iniziative che mettono al centro la cura del territorio e delle persone, con un'attenzione particolare per le generazioni future, occasione per Fondazione Acqua dell’Elba per presentare anche le attività di sostenibilità e responsabilità sociale previste per il 2023, dedicate a cinque ambiti: ambiente, istruzione, cultura, sanità e arte. In particolare, ad aprire la Green Week è il lancio di SEIF 2023, Sea Essence International Festival, il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza, che tornerà ad animare l’Isola d’Elba la prossima estate.



Nel corso della Green Week la Fondazione racconterà, inoltre, anche lo stato dell’arte e gli sviluppi futuri del progetto “La Via dell’Essenza” che realizzerà, in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il sentiero costiero dell'Isola d'Elba. Per quanto riguarda il tema sanità, invece, continua la collaborazione con le associazioni “EndoElba”, a sostegno delle donne affette da endometriosi, e “Diversamente Sani Elba Onlus”, punto di riferimento elbano per i malati oncologici e le loro famiglie.



Fondamentale per il 2023 della Fondazione Acqua dell’Elba sarà inoltre l’ambito istruzione. Sempre nell’arco di questa Green Week sono in programma, infatti, attività rivolte agli studenti. Come la presentazione del progetto "Possea" di Marta Musso, giovane biologa marina vincitrice del Premio Donna di Mare 2022 della Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO, rivolto allo studio del mondo del plancton e alla cultura del mare. E la promozione di iniziative dedicate alla parità di genere e all’empowerment femminile, grazie al lavoro avviato con Marzia Camarda, autrice, imprenditrice culturale ed esperta di didattica e gender equality.



IL “BLUE FRIDAY” - Il 25 e 26 novembre, infine, la Green Week si sposterà dall’Isola dell’Elba a Venezia, dove Fondazione Acqua dell’Elba prenderà parte al "Blue Friday", la due giorni organizzata dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2021-2030) per trasformare “il venerdì più nero dell’anno” in un’occasione per salvaguardare e rigenerare il Mar Mediterraneo. Inoltre, proprio per sensibilizzare a un consumo critico e consapevole, Acqua dell’Elba non prevede, come sempre, sconti in occasione del Black Friday. I suoi clienti riceveranno invece in dono la “Green Box”, una confezione contenente un profumatore d’ambiente a scelta. Il ricavato netto dell’intera operazione andrà a sostegno dei nuovi progetti della Fondazione Acqua dell’Elba.

