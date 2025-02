Il Festival di Sanremo in Italia è come fosse una lunga notte degli Oscar. Oltre che sulle canzoni e i testi in gara, l'attenzione generale di pubblico e social è tutta incentrata sui look dei protagonisti. Anche questa 75esima edizione si sta rivelando ricca di spunti per quanto riguarda il make up e gli hair trend di artisti e celebs sul palco del Teatro Ariston. Abbiamo raccolto i più belli.