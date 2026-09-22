Capelli, il libro che spiega alle donne come imparare a valorizzarsi

Salvo Filetti, founder e direttore artistico del Gruppo Compagnia della Bellezza e autore del libro "Chi vuol esser bella, sia" (Solferino) © Ufficio stampa
Non un semplice libro dedicato ai capelli ma la guida definitiva che rivoluziona l'approccio verso questi formidabili alleati di bellezza. Si intitola "Chi vuol esser bella, sia", la prima opera di Salvo Filetti, founder e direttore artistico del Gruppo Compagnia della Bellezza. Edito da Solferino, con prefazione della cantante Carmen Consoli, attraverso aneddoti, schede pratiche, illustrazioni e test interattivi, accompagna ogni donna alla scoperta dello stile che più la rappresenta.
Il potere trasformativo dei capelli
Il libro prende forma dalla lunga esperienza del suo autore come autorevole interprete dello stile Hair Made by Italy: un approccio che in oltre trent’anni di ricerca ha portato Salvo Filetti a trasformare i capelli in uno strumento di espressione, fiducia e libertà. Parte da un inedito punto di vista: c’è un unico chirurgo estetico che la natura ha davvero autorizzato, che opera senza bisturi o anestesia e che è in grado di trasformare una sola parte del corpo che può però cambiare all’infinito. Questa forma di chirurgia naturale è l’arte di trasformare i capelli: cambiarne il colore, la forma e le proporzioni permette infatti di cambiare anche il volto che incorniciano e la percezione che ogni persona può avere di sé.
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L'arte di valorizzarsi inizia dai capelli: Salvo Filetti, "Chi vuol esser bella, sia" (Solferino)