Capelli, il libro che spiega alle donne come imparare a valorizzarsi

Il libro prende forma dalla lunga esperienza del suo autore come autorevole interprete dello stile Hair Made by Italy: un approccio che in oltre trent’anni di ricerca ha portato Salvo Filetti a trasformare i capelli in uno strumento di espressione, fiducia e libertà. Parte da un inedito punto di vista: c’è un unico chirurgo estetico che la natura ha davvero autorizzato, che opera senza bisturi o anestesia e che è in grado di trasformare una sola parte del corpo che può però cambiare all’infinito. Questa forma di chirurgia naturale è l’arte di trasformare i capelli: cambiarne il colore, la forma e le proporzioni permette infatti di cambiare anche il volto che incorniciano e la percezione che ogni persona può avere di sé.