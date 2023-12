Capelli: tre hair look facili e veloci per un Capodanno da star

Punto di partenza, avere capelli puliti e perfettamente spazzolati. Gli esperti di ghd, autori di questa piccola guida ai trend di Capodanno, suggeriscono di vaporizzare sulla chioma uno spray volumizzante, prima di procedere con lo styling. Ecco, nel dettaglio, i tre look del momento che suggeriscono.



LOOK 1, "BOW MANIA" - Tra i trend fortemente in ascesa, c'è quello che prevede nastri e fiocchi a fermare e impreziosire la chioma. Il consiglio degli esperti è di iniziare asciugando i capelli con un tool speciale, la piastra 2-in-1 che permette l'evaporazione dell'acqua proteggendo l'idratazione naturale del capello senza rovinarlo (e senza effetto crespo).



Da qui, si procede con una seconda piastra, quella "intelligente" che è in grado di "riconoscere" lo spessore dei capelli e adattare calore e velocità di styling, per risultati ottimali in una sola passata. È importante dividere la chioma in ciocche, così da realizzare delle onde su ogni ciocca utilizzando la tecnica "push down". Per una corretta e semplice esecuzione, basta inserire la ciocca dalla radice nella styler, posizionata verticalmente e con la punta rivolta verso il basso, ruotare di 180° e scorrere su tutta la lunghezza. Una volta ripetuto quest'ultimo passaggio su tutta la testa, si possono "aprire" le onde con l'aiuto di un prodotto specifico, per un finish professionale. Per completare il look, si raccolgono i capelli in una coda morbida con un elastico, che verrà poi coperto da un elegante nastro in velluto a forma di fiocco. Fissare lo styling con la lacca leggera.



LOOK 2, "GLAM WAVE INSPO" - La seconda proposta punta su un grande classico, elegante e sofisticato: i capelli sciolti, con onde voluminose. Come per il primo hair look, si inizia asciugando i capelli con la piastra 2-in-1 e procedendo poi con la seconda, in grado di adattare calore e velocità di styling. La chioma va poi divisa in ciocche, con lo stesso procedimento e sempre con la tecnica "push down". Una volta completato il passaggio, la ciocca ancor calda va bloccata con una clip, per mantenere al meglio la piega. A seguire, si isola, si vaporizza con una lacca leggera, si spazzola verso la nuca, fissandola con un elastico. Infine, si rimuove le clip e si aprono le onde. Per un finish professionale, si può a questo punto anche aggiungere una texture lucente, spuzzando uno spray "final shine".



LOOK 3, "HALF UP, HALF DOWN" - Infine, il terzo look, la "ponytail", ovvero la coda alta, protagonista anche di tanti red carpet. Stessa procedura delle acconciature precedenti, fino alla suddivisione della chioma in ciocche. Da qui si procede inserendole dalla radice, una a una, nella styler posizionata verticalmente e con la punta rivolta verso il basso, ruotando di 180° e scorrendo su tutta la lunghezza. Si ripete il passaggio per tutti i capelli, per un effetto disordinato. Per la coda, vanno lasciate cadere sulla fronte delle ciocche di baby hair, isolando con il pettine una piccola coda alta, lasciando il resto dei capelli sciolti. Per un raccolto ancora più voluminoso, si divide a metà in verticale, facendo passare nel mezzo l’elastico usato per creare l’acconciatura, e si avvolge una ciocca di capelli intorno alla base della coda. Infine, si aprono le onde con il pettine, per un finish professionale, e si fissa il tutto con lo spray fissante, che dona anche lucentezza al capello.