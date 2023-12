Natale, il make up più chic delle Feste è ispirato agli Anni '20

Il trucco per occhi e labbra si veste di mille riflessi luccicanti, che richiamano la frenesia e l'esuberanza dei cosiddetti "Années folles"

A Natale e per tutto il periodo delle Feste il make up più chic è quello che prende ispirazione dalle atmosfere che hanno segnato i cosiddetti "Années folles", gli Anni '20 a Parigi , un'epoca di frenesia ed esuberanza. Il trucco occhi e le labbra si veste di mille riflessi luccicanti, per brillare all'infinito .

Collanine Colorate. L’accessorio che regala spensieratezza da indossare in ogni momento

Gucci riapre a Milano la sua boutique in via Monte Napoleone

Per la Holiday season 2023, lo Studio di Creazione Maquillage Chanel ha reso omaggio al suo spirito audace vestendo lo sguardo di mille riflessi luccicanti (copyright Chanel)

Chanel, il make up per le Feste: la collezione Holiday 2023

Per la Holiday season 2023, lo Studio di Creazione Maquillage Chanel ha reso omaggio al suo spirito audace vestendo lo sguardo di mille riflessi luccicanti (copyright Chanel)



Il make up di Natale splende di luminosità propria. Per gli occhi, si punta su un look grafico e a contrasto: eyeliner nero, ciglia voluminose e sguardo profondo, enigmatico e irresistibilmente magnetico. La palette ombretti prevede tinte oro rosa, bianco diamante, beige platino, bronzo, nero scintillante. Le labbra si accendono grazie ai rossetti gioiello rosso e prugna intenso metallizzati, porpora madreperlato, corallo dorato. Rosa champagne e rosa cristallo sono le sfumature che impreziosiscono gli zigomi e sublimano il colorito.



Lo stile Art Déco arriva fin sulla punta delle dita. La manicure si illumina di colori preziosi, audaci e sensuali, come oro antico, bianco rosato e nero scintillante. Nuance e declinazioni perfette per i party di fine anno e non solo.