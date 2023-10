Make up occhi: le palette ispirate a gioielli e pietre preziose

Richiamano vere e proprie parure di pietre dure quelle di una collezione in edizione limitata, una sorta di speciale tributo d'amore per Venezia e che sembra direttamente ispirata dalla bellezza eterna dei celebri mosaici della Basilica di San Marco.

Chanel Make Up, Les 4 Ombres Byzance: le quattro Parure della collezione in edizione limitata

Chanel Make Up, Les 4 Ombres Byzance: le quattro Parure della collezione in edizione limitata



Le palette per il make up più eleganti e splendenti del momento sono state reinventate sotto forma di sontuosi ornamenti per gli occhi, come fossero gioielli a loro volta. Rendono lo sguardo potente, audace, sofisticato. Sono ispirate ai viaggi a Venezia di Gabrielle Chanel, da cui la stilista tornò con una ritrovata passione per l'arte bizantina che avrebbe influenzato profondamente l'estetica delle sue creazioni di alta moda e dei suoi gioielli, che era solita indossare sovrapposti e come fossero talismani.



La lucentezza dell'effetto oro martellato, lo scintillio luminoso come quello delle pietre preziose, pigmenti saturi: un make up che mette in primo piano lo sguardo e adorna gli occhi di splendore. Colori caldi, per affascinare e sedurre: dalle sfumature profonde del rosso rubino al verde mare e smeraldo, dall’oro antico e rosa all’iridescenza del bianco perla, dallo zaffiro giallo al viola del granato, dal corallo all’ambra bruna, dal tortora all’azzurro cielo cangiante.