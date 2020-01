Grammy Awards 2020, beauty trends: alle star piace la ponytail Ansa 1 di 27 Ansa 2 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 27 di 27 Ansa 10 di 27 Ansa 11 di 27 Ansa 12 di 27 Ansa 13 di 27 Ansa 14 di 27 Ansa 15 di 27 Ansa 16 di 27 Ansa 17 di 27 Ansa 18 di 27 Ansa 19 di 27 Ansa 20 di 27 Ansa 21 di 27 Ansa 22 di 27 Ansa 23 di 27 Ansa 24 di 27 Ansa 25 di 27 Ansa 26 di 27 Ansa 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tutte pazze per la ponytail. Guardando ai beauty look sfoggiati dalle star a Los Angeles per i Grammy Awards 2020, è il momento d’oro della coda alta. Addio effetto ‘wet’, i capelli lunghi - quando non sono sciolti - si portano con il più classico dei raccolti, come fa Ariana Grande. C’è anche chi, come Dua Lipa, opta invece per uno chignon stretto e molto strutturato. Momento di ribasso, invece, per le amanti della frangetta, a cui è rimasta affezionata Camila Cabello. Contrasto di colori forti (e mascherina nera all’arrivo) per Billie Eilish…