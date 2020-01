Beauty trend, capelli corti 2020: i tagli che non invecchiano Ansa 1 di 15 Italy Photo Press 15 di 15 Italy Photo Press 15 di 15 Ansa 15 di 15 Italy Photo Press 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Italy Photo Press 15 di 15 Italy Photo Press 15 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 Italy Photo Press 10 di 15 Italy Photo Press 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Italy Photo Press 13 di 15 Italy Photo Press 14 di 15 Italy Photo Press 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Bob, caschetti, tagli asimmetrici, lisci iper grafici, scalati, a scodella o leggermente ‘wavy’. Il 2020 è partito con le forbici alla mano e, a giudicare dai look che stanno spopolando anche su red carpet e social network, il taglio di capelli corto è in forte ascesa. Proposto in chiave super sexy o spiritosa, sbarazzina o più rigorosa, attesta come non siano solo le chiome fluenti a ingentilire i lineamenti del viso. Alleggerisce l’immagine e conferisce un aspetto più fresco e giovanile, come dimostrano anche star e celebs…