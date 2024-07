Capelli in estate: come averli sani e idratati anche in vacanza

Come scegliere la maschera per i capelli più adatta - Le ultime novità per la haircare routine dello stesso brand prevedono quattro formulazioni arricchite con più di 5mila perle pro-V nutrienti, che rilasciano milioni di sostanze nutritive, rigenerando le chiome dall’interno. Un vero e proprio “boost” intensivo di benessere. Si tratta di veri e propri trattamenti fai-da-te, da fare senza l’aiuto del parrucchiere, e che aiutano a preservare l’integrità dei capelli, a ridurne la rottura e a renderli più sani e luminosi. A seconda dei propri bisogni, rispondono a esigenze specifiche: li riparano in profondità e a livello molecolare dai danni da styling, idratano anche in caso di secchezza molto importante e cronica rendendoli incredibilmente setosi al tatto, li disciplinano e li proteggono dall’effetto crespo e dall’umidità (altri “nemici giurati” in estate), donano idratazione, leggerezza e luminosità. Tra le formule e gli ingredienti “amici”: pro-vitamina B5, biotina, proteina della seta, estratto di cactus, olio di argan, essenza di baobab, lo "special one" della savana africana, noto inoltre come “albero della vita”.